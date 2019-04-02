РКН высказался о ситуации с удалением новостей про граффити с Путиным

Представитель Роскомнадзора (РКН) заявил, что ведомство требует удалить новости о граффити с оскорблением российского резидента Владимира Путина, чтобы прекратить распространение «незаконной информации». Об этом сообщает РБК.

Ранее СМИ сообщали, что Генеральная прокуратура впервые применила закон о неуважении к власти, обязав Роскомнадзор потребовать от ряда изданий Ярославля удалить фотографию с оскорбительной надписью про Путина.

В РКН считают, что проводят со СМИ «профилактическую работу». Также представитель ведомства добавил, что в настоящий момент РКН вырабатывает «эффективные механизмы» для работы со СМИ, фиксируя их реакцию на «законные требования».