Торговавших собачатиной корейцев‐живодеров поймали в Подмосковье, пишут СМИ

Жители подмосковного Ступино вычислили банду выходцев из КНДР, которые похищали у местных жителей собак и продавали их на мясо в московские рестораны корейской кухни, сообщает телеканал «360» со ссылкой на рассказы местного жителя Сергея.

Сергей рассказал, что собак похищали «корейцы на черной «Волге» с литыми дисками», а сам он заинтересовался их деятельностью после того, как они украли шестилетнюю гончую его брата. По его словам, ему потребовалось шесть дней, чтобы вычислить похитителей, после чего он преследовал их «почти до Москвы по Симферопольскому шоссе».

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Отмечается, что в настоящий момент женщина призналась в содеянном, а ее муж и сын «путаются в показаниях».

На телеканале не уточнили, привлекались ли к делу правоохранители.

Ранее сообщалось, что пьяный москвич разбил полицейскому лицо и спустил на него овчарку.