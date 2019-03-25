Эрдоган заявил о переменах в главной мечети Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении властей изменить статус собора Святой Софии, передает ТАСС.

Он пояснил, что в настоящее время собор является музеем, и его посещение обходится в 60 лир ($10).

Власти предлагают присвоить собору статус мечети, что позволит сделать вход свободным.

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Такая мера должна быть введена после муниципальных выборов 31 марта.

Сам Эрдоган негативно относится к подобной инициативе, поскольку это может привести к серьезным последствиям.