Эрдоган заявил о переменах в главной мечети Турции
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении властей изменить статус собора Святой Софии, передает ТАСС.
Он пояснил, что в настоящее время собор является музеем, и его посещение обходится в 60 лир ($10).
Власти предлагают присвоить собору статус мечети, что позволит сделать вход свободным.
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Такая мера должна быть введена после муниципальных выборов 31 марта.
Сам Эрдоган негативно относится к подобной инициативе, поскольку это может привести к серьезным последствиям.