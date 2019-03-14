«Черные ящики» с разбившегося Boeing доставили во Францию
Бортовые устройства регистрации разбившегося Boeing 737 Max 8 доставлены во Францию для расшифровки, передает Associated Press.
Теперь они будут направлены на расшифровку.
Ранее сообщалось, что «черные ящики» разбившегося Boeing отправлены в Париж.
Самолет Boeing 737 MAX со 157 людьми на борту разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. Позднее сам производитель порекомендовал временно отказаться от эксплуатации Boeing 737 MAX.