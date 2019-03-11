Полиция проверяет данные об обнаружении гранаты в школе в Москве

Сотрудники экстренных служб проверяют поступившую информацию, об обнаружении гранаты в одной из школ на юге столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В школе на улице Грина нашли гранату. Других подробностей пока нет, уточнил источник.

Реклама

В настоящее время правоохранительные органы эвакуируют школу и занимаются устранением опасного предмета.

Ранее сообщалось, что на детской площадке в Москве обнаружили боевую гранату.