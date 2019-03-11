Полиция проверяет данные об обнаружении гранаты в школе в Москве
Сотрудники экстренных служб проверяют поступившую информацию, об обнаружении гранаты в одной из школ на юге столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В школе на улице Грина нашли гранату. Других подробностей пока нет, уточнил источник.
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В настоящее время правоохранительные органы эвакуируют школу и занимаются устранением опасного предмета.
Ранее сообщалось, что на детской площадке в Москве обнаружили боевую гранату.