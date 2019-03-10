Власти Эфиопии объявили траур после крушения самолета

Власти Эфиопии объявили 11 марта днем траура по погибшим в результате крушения самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, сообщает РИА «Новости».

«Палата представителей народа объявила 11 марта 2019 году национальным днем траура по гражданам всех стран, которые погибли в этой трагической катастрофе», — говорится в сообщении офиса премьер-министра.

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В результате крушения самолета Boeing 737, на борту которого находились 157 человек, никто не выжил.

Самолет разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта.