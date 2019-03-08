В Северной Дакоте разбился легкомоторный самолет
В американском штате Северная Дакота в результате крушения легкомоторного самолета пострадали два человека. Об этом сообщает KVRR.
По данным телеканала, оба пострадавших были госпитализированы с места аварии.
Как отмечается, инцидент произошел около аэропорта Уиндмера.
Реклама
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в американском штате Миссури в результате крушения легкомоторного самолета погиб один человек.