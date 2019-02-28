Адвокаты Афин требуют отставки прокурора из-за нарушений по делу Винника

Ассоциация адвокатов Афин требует отставки прокурора Верховного суда Греции из-за нарушений закона по делу россиянина Александра Винника, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал вице-президент ассоциации Темис Софос.

«Статья 6 Конституции Греции обеспечивает предельный срок предварительного заключения 18 месяцами и никак иначе. Трудно найти какую-либо причину, законодательную или иную, которая позволит содержать в заключении греческого гражданина более этих 18 месяцев», — заявил Софос.

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Он добавил, что прокурор не должна была выполнять решения, которые приняты с нарушением законов.

Ранее сообщалось, что греческие власти перевели в специализированную больницу россиянина Александра Винника, который в течение 90 дней проводил голодовку в знак протеста против нарушения его прав.