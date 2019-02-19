Дипломатов попросили посетить 43 граждан России в тюрьмах Украины

Аппарат уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой попросил дипломатов посетить 43 российских гражданина, находящихся в украинских тюрьмах, передает РИА «Новости».

В аппарате пояснили, что у них есть данные о нарушении их прав.

Аппарат омбудсмена обратился с этой просьбой в МИД «в целях обеспечения гарантий государственной защиты их прав и свобод».

Дипломаты должны предоставить информацию об их состоянии здоровья.