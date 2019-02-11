В Московском зоопарке родились пингвинята

Пингвинята вынуждены трое суток стучать изнутри по скорлупке яйца, чтобы пробить себе путь наружу... naturepl.com / Bryan and Cherry Alexander / WWF

В Москвоском зоопарке родились Птенцы пингвинов Гумбольдта и бакланов, сообщается в инстаграме зоопарка.

В группе пингвинов Гумбольдта родителями стали четыре пары птиц. Птенцам чуть больше месяца, большую часть времени они проводят в специальных норах в углублениях в камнях, куда взрослые пингвины приносят корм.

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Старший пингвиненок весит около 1,2 кг, младший — 500 гр. Пока их тела покрыты сероватым пухом.

Выходить из своих норок пингвинята начнут ближе к середине марта.

Кудрявые и розовые пеликаны, черные лебеди и лебеди-шипуны, казарки, мандаринки и другие водоплавающие птицы начали активно готовиться к периоду размножения, отметили в зоопарке.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке проснулись еноты-полоскуны.

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Весна близко: первые в новом году птенцы появились на свет в Московском зоопарке������ Детенышами обзавелись пингвины Гумбольдта и большие бакланы. Кудрявые и розовые пеликаны, черные лебеди и лебеди-шипуны, казарки, мандаринки и другие водоплавающие птицы начали активно готовиться к периоду размножения. Несмотря на то, что до конца календарной зимы остается больше трех недель, обитатели зоопарка уже чувствуют приближение тепла и готовятся к приходу весны �� #zoo #nature #animals #fun #wildlife #cute #curious #newnorn #penguins #fun #spring #family #parenting #childhood #love #kids #московскийзоопарк

Публикация от Московский зоопарк (@moscow_zoo_official)