Любовь Успенская назвала продукт, уничтожающий стройную фигуру

Певица Любовь Успенская раскрыла секрет сохранения стройной фигуры. По ее словам, в первую очередь важно отказаться от алкоголя, который мешает сбрасывать лишние килограммы.

«Самое главное, чего стоит избегать, так это алкогольные напитки. От них ты отекаешь, а наутро болит голова. Я давно не пью алкоголь, поэтому сбросить лишний вес для меня не составляет труда даже после праздников», — заявила певица в беседе с Общественной Службой Новостей.

Также она отметила, что во время праздничных застолий старается не есть жирную пищу, сладкое. Например, во время Пасхи звезда питалась часто, но небольшими порциями. Успенская призналась, что ее обычный рацион состоит из салатов и блинчиков с творогом, а также включает в себя много свежих продуктов, и минимум мучных и жареных блюд.

До этого Мария Кожевникова раскрыла секрет быстрого похудения после праздничных застолий – она призналась, что при наборе лишнего веса в первую очередь старается восстановить сон, который крайне важен для стройной фигуры. По словам звезды, вся гормональная система восстанавливается во время сна, поэтому привычка поздно засыпать сильно портит фигуру.

