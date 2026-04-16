Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

В Иркутской области на подростка в спортклубе упала штанга

В Усолье-Сибирском спортклуб оштрафовали за упавшую на школьника штангу
S_Photo/Shutterstock/FOTODOM

В Иркутской области подросток попал в больницу после того, как на него в спортклубе упала штанга. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в городе Усольск-Сибирское. По данным уголовного дела, несовершеннолетний пришел в клуб, но во время занятий на него упал снаряд. По данным mk.ru, пострадавшему 17 лет, у него диагностировали переломы костей черепа, глазниц и носа. Травмы оценили как средней степени тяжести.

Во время расследования выяснилось, что инструктаж по технике безопасности в клубе не проводили, дежурный тренер отсутствовал, а у тренажера не было страховочных упоров.

В результате владельца зала привлекли к ответственности.

«Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей с рассрочкой выплаты», – сообщается в публикации.

Помимо этого, суд удовлетворил гражданский иск семьи молодого человека. Предприниматель выплатил компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
