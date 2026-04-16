В Иркутской области на подростка в спортклубе упала штанга

В Усолье-Сибирском спортклуб оштрафовали за упавшую на школьника штангу

В Иркутской области подросток попал в больницу после того, как на него в спортклубе упала штанга. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в городе Усольск-Сибирское. По данным уголовного дела, несовершеннолетний пришел в клуб, но во время занятий на него упал снаряд. По данным mk.ru, пострадавшему 17 лет, у него диагностировали переломы костей черепа, глазниц и носа. Травмы оценили как средней степени тяжести.

Во время расследования выяснилось, что инструктаж по технике безопасности в клубе не проводили, дежурный тренер отсутствовал, а у тренажера не было страховочных упоров.

В результате владельца зала привлекли к ответственности.

«Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей с рассрочкой выплаты», – сообщается в публикации.

Помимо этого, суд удовлетворил гражданский иск семьи молодого человека. Предприниматель выплатил компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

