Женщина пыталась пронести в военный суд Екатеринбурга расческу-нож

В Екатеринбурге посетительница чуть не пронесла в суд нож, замаскированный под расческу. Об этом сообщает ГУ ФССП по региону.

Инцидент произошел на входе в здание Центрального окружного военного суда — сотрудники ведомства осматривали граждан и разъясняли правила поведения. Особый акцент сделали на запрете колюще-режущих изделий и средств самозащиты.

В ходе этих процедур одна из женщин призналась, что имеет при себе необычный аксессуар. Внешне безобидный предмет женского обихода оказался замаскированным ножом. Опасную находку у нее изъяли и убрали в камеру хранения до конца заседания — позже вещь ей вернули.

Ранее мужчина попытался пронести боеприпас в военный суд.