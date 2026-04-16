В России вырос интерес к ИИ-треку Канье Уэста

Россиян заинтересовал «кавер» ИИ-Канье Уэста на «Седую ночь» группы «Ласковый май». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Яндекса.

В пресс-службе поисковика заявили, что с 6 апреля увеличилось число запросов ИИ-трека «Silver Night». Интерес достиг максимального уровня 9–10 апреля, когда поиску ежедневно задавали больше 10 тысяч запросов о композиции. Пользователи сети желали послушать песню, а также скачать и найти перевод на русский.

Ролики с ИИ-треком Канье Уэста начали появляться в поиске по видео Яндекса еще 8 апреля. Некоторые из них набрали более 250 тысяч просмотров. Среди российских городов-миллионеров самый высокий интерес к треку проявили в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Москве.

7 апреля рэпер Тимати опубликовал сделанный с помощью нейросетей англоязычный кавер на «Седую ночь» Юры Шатунова. В ролике песню якобы исполняет Канье Уэст. До этого видео завирусилось в сети.

В комментариях рэперу указали на то, что ролик ненастоящий.

«Раз есть на видео, значит, было», — посмеялся Тимати в ответ.

Ранее Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) добился отмены запрета на въезд в одну из стран.