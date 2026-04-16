Россиянам рассказали, когда нужно продавать ипотечную квартиру

Россиянам стоит задуматься о продаже ипотечной квартиры в трех случаях. Во-первых, продажа может быть оправданна, когда платеж по ипотеке стал системно давить на бюджет, а не просто временно раздражать, а значит есть риски погружения в долговую яму, из которой вылезти будет крайне проблематично. Об этом «Газете.Ru» сказала основатель агентства недвижимости «БезФильтров» Ригина Гордеева.

«Второй случай — когда квартира перестала соответствовать жизненной задаче. Семья выросла, нужен переезд, другой район, школа, работа, либо объект изначально покупался как промежуточный. Третий случай — когда продажа позволяет закрыть дорогой долг и выйти в более здоровую финансовую модель, а не просто «переложить проблему» в новый кредит. В 2026 году это особенно важно, потому что ставка по рыночной ипотеке остается высокой, хотя банки уже начали понемногу улучшать условия нового кредитования», — отметила Гордеева.

По ее словам, если ежемесячный платеж стал слишком тяжелым, продажа часто, действительно, разумна. Смотреть надо не на абстрактное «тяжело или нет», а на долговую нагрузку, призвала Гордеева. ЦБ продолжает считать зону высокого риска по кредитам через показатель долговой нагрузки — ПДН, и для ряда сегментов уже отдельно ограничивает выдачи заемщикам с ПДН выше 50%, а наиболее токсичным уровнем считает совсем высокий ПДН выше 80%, уточнила Гордеева. Практически это означает, что если на ипотеку и другие долги у семьи уходит уже около половины дохода или больше, это не просто дискомфорт, а реальная зона риска, уточнила эксперт. По ее словам, для жизни тяжелым платежом по ипотеке является такой, после которого семье не остается нормального запаса на повседневные расходы, детей, медицину и непредвиденные траты. То есть в бытовом смысле тревожный уровень — это примерно 40–50% семейного дохода и выше, особенно если доход нестабилен, считает Гордеева.

«У собственника ипотечной квартиры с адекватной ценой при ее продаже есть шанс выйти из объекта не в «мертвый рынок», а в рынок с живым, хотя и очень выборочным спросом. Но здесь важно помнить вторую часть уравнения, если человек продает ипотечную квартиру, чтобы купить новостройку, он попадает в рынок, где цены в среднем заметно выше вторички. По крупнейшим городам России разрыв между новостройками и вторичным жильем к концу зимы 2026 года достиг 30,4%. Поэтому сама идея «продам старое ипотечное и легко перееду в новое» работает не всегда, нужно очень трезво считать доплату», — заключила Гордеева.

