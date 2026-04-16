Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Армия

Зеленский рассказал о массированной атаке ВС РФ с использованием 700 дронов и 19 ракет

Suzanne Plunkett/Pool/Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по территории Украины 700 дронами и 19 баллистическими ракетами. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Вчера днем и вечером, а также минувшей ночью было почти 700 российских дронов. Также были ракеты: 19 баллистических и еще крылатые ракеты этой ночью», — написал он.

Зеленский рассказал, что удалось сбить 636 российских беспилотников и часть ракет. По его словам, большинство ракет были направлены в сторону Киева.

Также политик выразил благодарность союзникам Украины. В частности, Германии, Норвегии и Италии, с которыми Киев достиг новых договоренностей о поддержке украинских систем противовоздушной обороны (ПВО). Зеленский в очередной раз заявил, что Россия якобы делает «ставку на войну» и не заслуживает какого-либо смягчения глобальной политики и снятия санкций.

До этого спикер ВСУ Юрий Игнат сообщил, что ВС РФ использовали новую тактику для ударов по объектам на территории Украины. По его словам, Россия изменила период применения крылатых ракет. Речь идет о «фактически суточной атаке с семи утра вчерашнего дня до семи утра сегодняшнего». Он указал, что обычно Россия наносит комбинированные удары под утро, а «Калибры» и баллистика летят почти одновременно.

Ранее Зеленский пообещал «ответ» на каждый удар ВС РФ по Украине.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!