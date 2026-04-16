Зеленский рассказал о массированной атаке ВС РФ с использованием 700 дронов и 19 ракет

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по территории Украины 700 дронами и 19 баллистическими ракетами. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Вчера днем и вечером, а также минувшей ночью было почти 700 российских дронов. Также были ракеты: 19 баллистических и еще крылатые ракеты этой ночью», — написал он.

Зеленский рассказал, что удалось сбить 636 российских беспилотников и часть ракет. По его словам, большинство ракет были направлены в сторону Киева.

Также политик выразил благодарность союзникам Украины. В частности, Германии, Норвегии и Италии, с которыми Киев достиг новых договоренностей о поддержке украинских систем противовоздушной обороны (ПВО). Зеленский в очередной раз заявил, что Россия якобы делает «ставку на войну» и не заслуживает какого-либо смягчения глобальной политики и снятия санкций.

До этого спикер ВСУ Юрий Игнат сообщил, что ВС РФ использовали новую тактику для ударов по объектам на территории Украины. По его словам, Россия изменила период применения крылатых ракет. Речь идет о «фактически суточной атаке с семи утра вчерашнего дня до семи утра сегодняшнего». Он указал, что обычно Россия наносит комбинированные удары под утро, а «Калибры» и баллистика летят почти одновременно.

Ранее Зеленский пообещал «ответ» на каждый удар ВС РФ по Украине.