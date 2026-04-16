Психолог объяснил двукратный рост спроса россиянок на соло-материнство

В России за последние четыре года вдвое вырос спрос на искусственное оплодотворение от доноров, растет мода на так называемое соло-материнство. Это связано как с откладыванием беременности на более поздний срок из-за построения карьеры, так и с недоверием к институту брака в целом, объяснил 360.ru психолог и когнитивно-поведенческий терапевт Анатолий Абашин.

По его словам, желание женщин получить хорошее образование и добиться успехов в работе часто вынуждает их отодвинуть личную жизнь на второй план, в результате чего они не успевают найти подходящего партнера и решаются на рождение детей в одиночестве. Кроме того, многие просто не готовы годами ждать подходящего супруга, поэтому предпочитают не тратить на это время.

Вместе с тем, по словам психолога, среди россиянок растет недоверие к браку на фоне увеличения количества разводов.

«На фоне этого, естественно, у части женщин возникает такая логика: «если вероятность распада высока, то я не хочу входить в материнство через потенциально конфликтный союз»», — пояснил специалист.

По его мнению, ухудшает ситуацию противостояние полов – мужчины обвиняют женщин в завышенных к себе требованиях и меркантильности, а женщины – в неготовности сильного пола брать на себя ответственность. Плюс демографическая ситуация также влияет на решение женщин растить детей в одиночестве – мужчин объективно меньше, поэтому соло-материнство – это зачастую единственный способ создания семьи.

«Некоторым женщинам деваться просто некуда. Они хотят ребенка, и получается такой перекос», — пояснил Абашин.

Он призвал женщин перед тем, как решиться на рождение ребенка без мужа, оценить все риски, чтобы сделать осознанный выбор и просчитать нагрузку. В том числе соло-мамам важно учесть, что семье часто не хватает отца, ребенок может недополучить общения с мужчиной, что грозит однобоким взглядом на жизнь и вытекающими из этого проблемами, заключил психолог.

Напомним, накануне сообщалось, что в России набирает популярность такое явление, как «соло-материнство». По данным Telegram-канала Baza, за последние четыре года количество женщин, решившихся на донорское оплодотворение путем ЭКО, выросло на 50%. Чаще всего за услугой обращаются россиянки в возрасте от 30 до 45 лет, которые не смогли найти подходящего партнера для создания семьи. В отличие от статуса «мать-одиночка», соло-мама сама принимает решение воспитывать ребенка без мужа.

