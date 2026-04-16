В РФ рухнул рынок пикапов

По итогам первого квартала 2026 года объем реализации новых пикапов в нашей стране составил 4 233 единицы, что на 19,9% ниже показателя января–марта 2025 года. Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК» и с учетом собственном сегментации.

Китайский JAC сохраняет лидерство в сегменте с результатом 674 реализованных автомобилей, что составляет 16% от общего объема рынка. Вторую позицию занимает американский RAM, не представленный официально в России. Тройку лидеров замыкает отечественный Sollers. Далее следуют Changan и УАЗ, замыкающий пятерку.

В первом квартале лидером модельного рейтинга новых пикапов стал JAC T9. За ним с минимальным отставанием следует американский RAM 1500 — 631 проданный автомобиль. В пятерку также вошли Changan Hunter Plus, УАЗ «Пикап» и Great Wall Poer.

Заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Дмитрий Ярыгин отмечает, что в разбивке по месяцам «китаец» первенствовал лишь в январе, а «американец» – в феврале и марте. По его словам, в отличие от JAC T9 пикап RAM 1500 присутствует на российском рынке неофициально, но в последние два месяца уже стал самым популярным у россиян. Эксперт поясняет, что только за счет продаж января китайская модель пока удерживает звание бестселлера среди пикапов в целом по кварталу.

