Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал комментарий после того, как появился социологический опрос о том, что 41%россиян в возрасте от 18 до 24 лет хотят уехать за границу. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По данным РИА «Новости», опрос провел «Левада-центр», чтобы выяснить число россиян, желающих эмигрировать. Согласно полученным результатам, только 17% общего сила респондентов хотят уехать.

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По словам Пескова, этот показатель не слишком высокий и имеет абстрактный характер. Он подчеркнул, что нужно учитывать вопросы исследования.

«Там, если посмотрите, подавляющее большинство граждан заявило о неготовности и нежелании вообще переезжать куда-либо из России», — сказал Песков.

Он добавил, что «это все относительно».

Ранее сообщалось, что рекордное число американцев заявили о желании эмигрировать из США.