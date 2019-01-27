Петербургский ветеран отметила 100-летие в годовщину снятия блокады

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Ветеран из Санкт-Петербурга Елена Галиндо отпраздновала 100-летний юбилей в очередную годовщину снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, во время войны она находилась в составе сортировочного эвакогоспиталя №1439, с которым дошла до Австрии.

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Елена Галиндо была отмечена различными боевыми наградами, в числе которых орден Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».

После войны ветеран на протяжении 50 лет работала медсестрой.

Женщину поздравил врио губернатора города Александр Беглов. Также он передал подарок от российского президента Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл Кировск на мероприятия к 75-летию снятия блокады Ленинграда.