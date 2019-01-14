Путин отреагировал на взрыв газа в доме под Ростовом
Президент России Владимир Путин отреагировал на происшествие в городе Шахты Ростовской области, где произошел взрыв газа в жилом доме. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Отмечается, что глава государства поручил губернатору Ростовской области Василию Голубеву организовать оказание помощи пострадавшим в результате инцидента. Также председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину было поручено провести всестороннее расследование произошедшего.
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Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в доме в Шахтах.
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