Предстоятель ПЦУ вспомнил в рождественской литургии патриарха Кирилла

<img src="//img.gazeta.ru/files3/251/12119251/RIAN_5733604.HR-pic905-895x505-61776.jpg">

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний упомянул в рождественской литургии патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает портал «Gordonua.com».

Как отмечает портал, еще в конце декабря 2018 года Епифаний говорил, что не вспоминает во время богослужений патриарха Кирилла. Однако во время рождественской литургии он упомянул имя «российского Кирилла» среди всех глав поместных православных церквей, говорится на сайте.

Реклама

Так, во всех томосах об автокефалии существует требование для предстоятеля новой церкви упоминать Вселенского Патриарха и всех остальных предстоятелей поместных церквей, рассказал изданию проректор Киевской духовной академии Владимир Бурега.

Ранее патриарх Кирилл обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею и призвал его отказаться от создания на украинской территории новой церковной структуры.