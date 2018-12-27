Американец стал первым, кто пересек Антарктиду без посторонней помощи

Американец Колин О'Брэди закончил свое 54-дневное путешествие, в ходе которого он пересек на лыжах Антарктиду без посторонней помощи. Об этом он написал в своем инстаграме.

«Хотя последние 32 часа стали одними из самых сложных в моей жизни, они, честно говоря, были и одними из самых лучших моментов, которые я когда-либо испытал», — заявил О'Брэди.

Реклама

По данным The New York Times, О'Брэди начал путешествие 4 ноября и всего преодолел более 1499 км. Он совершал путешествие в память о друге Генри Уорсли, который погиб на этом же маршруте два года назад.

Ранее сообщалось, что путешественник Федор Конюхов планирует обогнуть земной шар на лодке за 222 дня.