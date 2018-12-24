На Кубани электричка сошла с рельсов, есть пострадавшие

В Краснодарском крае на станции Навагинская однопутного электрифицированного участка Белореченская — Кривенковская сошли с рельсов два вагона электропоезда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Отмечается, что инцидент произошел в районе 6.00 мск.

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«Жертв нет. По предварительной информации, пострадало три человека: с переломами доставлены в больницу», — сообщили в пресс-службе.

Представители СКЖД подчеркнули, что инцидент не повлиял на движение других поездов.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае семь вагонов поезда сошли с рельсов.