Во время собора в Киеве задержали мужчину с нунчаками

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Во время проведения церковного Объединительного собора в центре Киева полиция задержала мужчину с нунчаками. Об этом сообщает телеканал «Прямой» со ссылкой на главу киевской полиции Андрея Крищенко.

По его словам, также был задержан мужчина с ножом.

«Мы доставили их в территориальное отделение полиции и будем разбираться, зачем они пришли на такое мероприятие с этими достаточно опасными вещами», — отметил Крищенко.

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Ранее сообщалось, что на собор прибыли два иерарха Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию Объединительного собора на Украине.