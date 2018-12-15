Во время собора в Киеве задержали мужчину с нунчаками
Во время проведения церковного Объединительного собора в центре Киева полиция задержала мужчину с нунчаками. Об этом сообщает телеканал «Прямой» со ссылкой на главу киевской полиции Андрея Крищенко.
По его словам, также был задержан мужчина с ножом.
«Мы доставили их в территориальное отделение полиции и будем разбираться, зачем они пришли на такое мероприятие с этими достаточно опасными вещами», — отметил Крищенко.
Реклама
Ранее сообщалось, что на собор прибыли два иерарха Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию Объединительного собора на Украине.