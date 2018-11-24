Hill: в Белом доме назвали причину пожаров в Калифорнии

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В докладе Белого дома назвали изменения климата причиной разрушительных пожаров в Калифорнии. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на текст доклада.

В документе прогнозируется, что площадь лесов, страдающих от пожаров, может увеличиться в шесть раз к 2050 году из-за глобального потепления. Также отмечается, что наводнения и ураганы могут усилиться в тех прибрежных районах, где здания и инфраструктура уязвимы для стихии.

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Отмечается, что это первый подобный доклад, опубликованный при администрации президента США Дональда Трампа. Издание также подчеркивает, что дата опубликования доклада — 23 ноября — была встречена критически: из-за «Черной пятницы» большинство американцев проводили время на распродажах, и доклад, содержащий важные выводы, мог остаться без внимания.

Ранее сообщалось, что число жертв лесных пожаров в Калифорнии превысило 80.