Названы страны с самым высоким риском смерти при стихийном бедствии
Издание Der Spiegel опубликовало рейтинг стран, в которых наиболее высока вероятность гибели людей в результате стихийных бедствий.
Самыми опасными странами были признаны острова Вануату, Тонга и Филиппины. Во всех трех государствах очень высок риск землетрясений, цунами и извержений вулканов.
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Также в исследовании говорится о высоком риске смерти от удара стихии в странах Центральной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии.
Отмечается, что Россия оказалась страной с низким уровнем подобной опасности.
Самыми безопасными странами авторы рейтинга признали Саудовскую Аравию, Монголию и Канаду.