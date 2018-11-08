МВД: десять кошек выбросили с четвертого этажа в Краснодаре

Управление МВД по Краснодару сообщило о начале проверки по факту жестокого обращения с животными, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает РИА «Новости».

«Граждане сообщили о том, что с балкона четвертого этажа выбросили порядка 10-15 кошек», — сообщили в УМВД.

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Отмечается, что животные остались живы, получивших травмы кошек забрали представители ветеринарных клиник. Никто из жителей дома не открыл общую дверь на этаже, за которой находятся пять квартир, оформленных на одного человека. В полиции подчеркнули, что за подобное преступление предусматривается до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в московском метро полицейский застрелил натравленную на него собаку.