Взрыв произошел во второй день выборов в Афганистане

В результате подрыва самодельного взрывного устройства в афганской провинции Нангархар во второй день парламентских выборов погибли не менее 11 человек, среди которых оказались женщина и шестеро детей, передает РИА «Новости».

«Одиннадцать афганцев, среди которых одна женщина и шестеро детей, убиты в результате подрыва начиненного самодельной взрывчаткой автомобиля», — говорится в тексте заявления представителя губернатора провинции Аятоллы Хогияни.

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В сообщении также говорится, что произошедшее не повлияло на желание граждан участвовать в голосовании.

Ранее сообщалось, что выборы в Афганистане продлили из-за хаоса после взрывов в Кабуле.