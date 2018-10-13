Патриарх Кирилл рассказал о противостоянии «врат адовых» и церкви на Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил уверенность, что каноническая православная церковь на Украине не будет уничтожена «светскими силами». Слова священнослужителя передает РИА «Новости».

Данное заявление глава российской церкви сделал после всенощного бдения в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска.

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«Мы знаем, как сегодня непросто на братской земле украинской, которая проходит через тяжелейшие испытания. Верим, что «врата адовы» не одолеют Церковь», — сказал Кирилл.

Также он понадеялся, что «светские силы» не смогут уничтожить украинскую церковь.

При этом, по словам Кирилла, в России и Белоруссии, наоборот, происходят «положительные перемены», которые укрепляют веру и церковную жизнь. Аргументировать данное утверждение патриарх не стал.

Ранее патриарх Кирилл призвал молиться за примирение на Украине.