СК предъявил обвинения по делу о крупном пожаре в Ростове-на-Дону

Следственный комитет предъявил обвинения чиновникам и энергетикам по делу о крупном пожаре в Ростове-на-Дону ровно год назад, 21 августа 2017 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что обвинение в халатности предъявлено бывшему заместителю главы администрации Пролетарского района города Ростова-на-Дону. По данным ведомства, она не организовала контроль за «выявлением мест несанкционированного размещения отходов, а также деятельность по очистке и уборке территории».

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Кроме того, обвинения в причинении смерти по неосторожности, в уничтожении или повреждении имущества по неосторожности предъявлены начальнику Восточного РЭС филиала ОАО «Донэнерго» и старшему мастеру производственного участка.

В Следственном комитете уточнили, что в ходе расследования следователи допросили более 700 потерпевших и 650 свидетелей. Удалось установить, что из-за короткого замыкания линий электропередач произошло возгорание несанкционированной свалки. После этого распространению пожара способствовали плотная жилая застройка, жаркая погода и сильный ветер.

21 августа 2017 года в Пролетарском и Кировском районах Ростова-на-Дону произошел крупный пожар, в результате которого было уничтожено и повреждено огнем 125 частных жилых домов и 39 квартир в многоквартирных домах. Один человек погиб.