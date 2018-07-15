Число жертв наводнения в Японии возросло до 216

В Японии из-за ливневых дождей и оползней погибли 216 человек. Об этом сообщает Kyodo.

По данным агентства, 27 человек числятся пропавшими без вести.

Как отмечается, больше всего жертв обнаружено в префектуре Хиросима, в результате наводнений в этом районе погибли 106 человек.

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Ранее сообщалось, что число погибших из-за ливневых дождей в Японии увеличилось до 209 человек.

Как отмечалось, неофициально 60 человек считаются пропавшими без вести.