В Турции назвали причину аварии на железной дороге

Причиной аварии на железной дороге в Турции, в результате которой погибли 10 человек, стал размыв почвы. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на минтранспорта страны.

«По данным Минтранспорта Турции, авария произошла из-за размыва почвы вследствие проливных дождей. В ведомстве сообщили, что в поезде находились 362 пассажира и 6 членов персонала», — сообщает агентство.

Вечером 8 июля стало известно, что в результате схода с рельсов поезда, следовавшего из Стамбула в город Узункёпрю, погибли 10 человек, 73 пострадали. Авария произошла в провинции Текирдаг.