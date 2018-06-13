Власти Крыма назвали причину отключения света на полуострове

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что причиной отключения энергии в ряде городов региона стала авария на подстанции «Тамань». Об этом он написал в фейсбуке.

По его словам, из-за скачков напряжения сработала противоаварийная автоматика, и линии были отключены.

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«Весь Крым остался без света. В течение трех часов энергоснабжение будет восстановлено. Просим соблюдать спокойствие», — написал Аксенов.

Ранее сообщалось, что центр Севастополя остался без света, в городе перестали работать банки и платежные терминалы, нет электричества в торговых центрах и частных домах. Также стало известно, что электроэнергии нет в Симферополе и Ялте.