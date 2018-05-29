Полиция рассказала подробности об убийстве Бабченко

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Нападение на журналиста Аркадия Бабченко, который был убит в Киеве, могло быть совершено из-за его профессиональной деятельности, передает Reuters.

Об этом рассказали сотрудники правоохранительных органов. По их словам, о смерти Бабченко сообщила его жена, которая позвонила, после того, как обнаружила своего мужа лежащим дома в крови.

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Ранее полиция Киева сообщила о смерти телеведущего из России 1977 года рождения после того, как поступили сообщения о нападении на Бабченко.

Бабченко сообщил о своем решении покинуть территорию Россию из-за неоднократных угроз в свой адрес 21 февраля 2017 года. С октября 2017 по май 2018 года вел программу «Prime: Бабченко» на телеканале ATR.