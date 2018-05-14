Источник сообщил о скором уходе Бастрыкина с поста главы СК

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин в ближайшее время может стать судьей Конституционного суда, передает РИА «Новости».

По словам источника, знакомого с ситуацией, для этого не придется освобождать от должностей действующих судей Конституционного суда, так как там уже есть несколько свободных мест.

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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин вступил в должность председателя Следственного комитета в 2011 году. До этого он занимал пост первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин заявил, что для расследования всех обстоятельств пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово потребуется несколько месяцев.