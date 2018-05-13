СМИ узнали о связи нападавшего в Париже с исламистами

__is_photorep_included11749177: 1

Напавший на прохожих в Париже выходец из Чечни был знаком спецслужбам. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

По данным радиостанции, нападавший родился в ноябре 1997 года в Чечне. Во Франции он не был известен полиции. Тем не менее, как сообщается, мужчина был известен спецслужбам из-за своей близости к радикальным исламистским кругам.

Реклама

Ранее сообщалось, что посольство России запросило у властей информацию о гражданстве нападавшего.

Инцидент произошел вечером 12 мая. Вооруженный ножом неизвестный с криками «Аллах Акбар» напал на прохожих у здания Парижской оперы. В результате погиб один человек, еще четверо ранены. Полиция ликвидировала нападавшего.