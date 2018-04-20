Посол России обвинил ОЗХО в нарушении процедур при работе по делу Скрипалей

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко заявил, что эксперты Организации по запрещению химического оружия не соблюдали процедур, установленных конвенцией по запрещению химического оружия, передает РИА «Новости».

«Эксперты ОЗХО, которые были в Британии, находились в стране не по стандартным процедурам ОЗХО, это нестандартный формат, мы не видим в нем прозрачности. Они действовали под контролем британской стороны. Они проверили только те места, которые были открыты для них британским правительством», — сказал Яковенко.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров потребовал от США предъявить доказательства недопуска Россией ОЗХО в Сирию после того, как Госдеп обвинил Россию в уничтожении следов химатаки в Сирии.