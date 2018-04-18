В Петербурге мужчина разрубил прилавок мечом после отказа продать спиртное

Представители вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали мужчину, который разрубил прилавок магазина на улице Достоевской после отказа продать ему спиртное.

«Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о том, что в продуктовом магазине, расположенном в доме №23 на улице Достоевского, неизвестный гражданин громит прилавки мечом. Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники вневедомственной охраны обнаружили мужчину, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, с мечом в руках. Гражданин был обезоружен и доставлен в 28 отдел полиции», — говорится в тексте официального сообщения.

В данный момент устанавливается сумма нанесенного ущерба, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.