В Скотленд-Ярде отказались комментировать ситуацию с животными Скрипаля

Официальный представитель Скотленд-Ярда не стал комментировать ситуацию с кремацией домашних животных бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает РИА «Новости».

«Поскольку это продолжающееся расследование, мы не можем сообщить дополнительные детали», — заявил представитель Скотленд-Ярда.

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Таким образом он ушел от ответа на вопрос о том, является ли стандартной практикой оцепление дома без обеспечения ухода за находящимися в нем животными, или же было сделано исключение в связи с угрозой химического отравления.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что уничтоженные животные могли стать важной уликой по делу об отравлении Скрипаля.