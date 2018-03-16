Камчатские пожарные провели флешмоб на вершине Ключевской сопки, сообщает пресс-служба МЧС.

Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «МЧС России – за здоровый образ жизни и безопасность людей!».

«Пожарные подняли флаг МЧС России на вершину самого высокого действующего вулкана Евразии – Ключевскую сопку. Восхождение на вулкан, высота которого составляет 4 750 метров, длилось несколько дней. На вершине сотрудники МЧС России подняли флаг своего подразделения», — говорится в сообщении.

Восхождение было организовано с целью привлечь внимание к здоровому образу жизни, занятиям спортом и вопросам безопасности жизнедеятельности.