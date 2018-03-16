Камчатские пожарные провели флешмоб на вершине Ключевской сопки

Из кратера Ключевской сопки активно выбрасывается дым, но даже это не помешало вулкану нарядиться в... Владимир Войчук

Камчатские пожарные провели флешмоб на вершине Ключевской сопки, сообщает пресс-служба МЧС.

Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «МЧС России – за здоровый образ жизни и безопасность людей!».

«Пожарные подняли флаг МЧС России на вершину самого высокого действующего вулкана Евразии – Ключевскую сопку. Восхождение на вулкан, высота которого составляет 4 750 метров, длилось несколько дней. На вершине сотрудники МЧС России подняли флаг своего подразделения», — говорится в сообщении.

Восхождение было организовано с целью привлечь внимание к здоровому образу жизни, занятиям спортом и вопросам безопасности жизнедеятельности.