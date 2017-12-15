Суд признал Улюкаева виновным

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Замоскворецкий суд Москвы признал виновным бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева в получении взятки. Это следует из текста приговора, который читает в эти минуты судья Лариса Семенова, передает корреспондент «Газеты.Ru» из зала суда.

«Суд установил, что Улюкаев виновен в преступлении, предусмотренном статьей 290 пункт 6 — получение взятки в особо крупном размере лицом с использованием своего должностного положения», — сказала судья.

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Сам Улюкаев при словах «виновен» остался внешне спокойным и серьезным.

В настоящее время чтение решения суда продолжается. Срок наказания будет известен в конце текста. Гособвинитель ранее требовал приговорить Улюкаева к 10 годам колонии и штраф в 500 млн рублей. Сам экс-министр заявил что невиновен и просил суд его оправдать.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию из зала суда.