Борцов с коррупцией на Украине уличили в коррупции

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело по подозрению во взяточничестве против руководства Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), говорится в фейсбуке ведомства.

«Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины начали досудебное расследование по факту возможного совершения должностными лицами НАПК <...> действий по получению неправомерной выгоды в особо крупных размерах, соединенной с вымогательством такой выгоды», — следует из сообщения.

Реклама

В НАБУ уточнили, что дело возбудили 10 ноября после информации от «разоблачителей».

Ранее МВФ оценил потери Украины из-за коррупции в 2% от роста ВВП.