Спасение моряков: у берегов Эстонии затонул российский траулер

Рыболовный траулер под флагом России затонул у берегов Эстонии. Как сообщает финская газета Ilta-Sanomat, удалось спасти семерых членов экипажа – все они россияне.

«С судна по радио передали просьбу – помочь с координатами. <...> Вышло из строя рулевое управление, на судне пропало электричество. Судно затонуло быстро, но команда успела перейти на спасательный плот», – заявили в департаменте полиции и пограничной охраны Эстонии.

В спасательной операции принимали участие финские и эстонские спасатели. Были задействованы вертолеты и морские суда – по два с каждой из стран, а также два гражданских судна. Пятеро членов экипажа доставили в Таллин, еще два рыбака были направлены в больницу в Хельсинки. Первым на помощь тонущему траулеру пришел танкер под флагом Либерии. Он поднял экипаж на борт.

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Рыболовные траулеры тонут довольно часто. В конце января в Охотском море загорелся и затонул российский рыболовный траулер «Энигма Астралис». На борту было 47 человек. По предварительной информации, пострадавших нет.

В конце сентября прошлого года в норвежском Тромсё траулер Мурманского тралового флота «Бухта Наездник» опрокинулся и затонул. Траулер горел 22 часа, на борту горело гидравлическое масло и пластик.

На борту судна находились 29 человек, из них 12 получили различные повреждения. Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России начало проверку после того, как в СМИ появилась данная информация.

В январе 2019 года в порту Пионерский под Калининградом маломерный рыболовный траулер столкнулся с плавучим краном, получил пробоину и сел на мель. По словам главы пресс-службы регионального управления МЧС Алексея Баранова, инцидент произошел из-за того, что штормовой ветер оторвал пришвартованный плавкран, который в свою очередь ударил маломерное рыболовное судно.

«Руководством порта, экипажем судна и пожарно-спасательными подразделениями МЧС были приняты меры по откачке воды, однако успеха это не принесло, судно легло на грунт около причальной стенки», — рассказал Баранов. Пострадавших в результате кораблекрушения не было.

Отметим, что в море часто гибнут моряки. В январе 2018 года без вести пропали рыбаки с траулера «Восток» в Японском море. На пропавшем судне находились 20 человек экипажа.

«Рыболовное судно «Восток», принадлежащее ООО «ДВ-Флот» (город Невельск Сахалинской области), совершало переход из порта Донгхе (Республика Корея) в морской порт Холмск (Сахалинская область) с экипажем в количестве 20 человек», — говорится в сообщении Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Агентство по рыболовству (АПР) Сахалинской области, отвечающее в том числе и за траулер «Восток», заявило ТАСС, что все моряки из экипажа происходят из сахалинского города Невельска.

«Экипаж — все невельчане», — отметили в АПР. Также известна компания, которой принадлежит траулер — «ДВ-Флот». По сведениям АПР Сахалинской области, судовладелец работает давно и «не замечен в браконьерском промысле».

Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник в поисково-спасательной службе, надежда на спасение рыболовов была — они могли воспользоваться спасательным плотом, которым оборудовано судно. «Не исключено, что экипаж вовремя эвакуировался и сейчас дрейфует в Японском море», — заявил источник.

Однако, как отметил собеседник агентства, шансов на спасение у моряков практически нет, если они не успели воспользоваться плотом — продержаться в ледяной воде и остаться в живых практически невозможно.

В начале апреля 2015 года большой автономный морозильный траулер «Дальний Восток» затонул в акватории Охотского моря. Спасателям удалось поднять из воды 119 из 132 находившихся на борту рыбаков. Из них 57 погибли, остальные получили серьезные обморожения. Спустя более чем неделю поиски были остановлены – судьба 12 моряков остается неизвестной.

«Но попутный поиск будут осуществлять мимо проходящие суда, находящиеся на промысле», — заявляли в морском координационно-спасательном подцентре администрации морского порта Петропавловск-Камчатский.