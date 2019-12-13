Младенец во льду: саратовские школьники нашли тело ребенка

Школьники из города Красный Кут Саратовской области нашли в реке Еруслан вмерзшее в лед тело новорожденного ребенка. По данным регионального управления Следственного комитета, на страшную находку игравшие недалеко от водоема подростки наткнулись 30 ноября 2019 года. После этого они позвали на помощь взрослого мужчину. Используя подручные средства, он извлек изо льда тело девочки без признаков жизни — выяснилось, что оно находилось в воде длительное время.

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По факту произошедшего Следственным комитетом по Саратовской области возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка». В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на выявление всех обстоятельств произошедшего — в том числе установление матери ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.

Похожая история случилась 22 ноября 2019 года в Колпино Ленинградской области — там 56-летний местный житель, прогуливаясь около дома, заметил под соснами на берегу реки Ижора фрагменты тела ребенка. Мужчина позвонил в полицию.

«У тела отсутствуют нижняя часть таза, ноги, руки. Возраст, пол и время смерти определить не представляется возможным», — сообщал газете «КП» источник в правоохранительных органах.

Останки направили в морг на исследование: специалисты установят причину смерти ребенка. СК начал доследственную проверку.

Между тем в городе Бийске Алтайского края в декабре 2019 года 26-летнюю местную жительницу осудили за убийство 11-месячной дочери. Как установил суд, ночью 28 июля 2019 года пьяная женщина вернулась домой после застолья. Из-за плохого самочувствия ее новорожденная дочь плакала. В итоге мать ударила девочку по голове, а после, взяв за ноги, швырнула в стену. Смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы.

Затем женщина ушла в другую комнату. Утром, она поняла, что ребенок погиб. Чтобы скрыть следы совершенного преступления, она завернула тело в полиэтиленовый пакет и бросила в подъезде одного из жилых домов Бийска.

В ходе допросов гражданка полностью признала свою вину — она пояснила, что дочь мешала ей вести веселый образ жизни, требовала заботы и внимания, поэтому она желала ее смерти. Ее приговорили к 15 годам колонии особого режима.

В начале августа суд Чувашской Республики приговорил к двум годам условного срока 34-летнюю женщину — ее признали виновной в убийстве новорожденной дочери. По данным следствия, трагедия произошла 9 апреля 2019 года в городе Шумерля. Осужденная, находясь в бане у себя дома, положила живого младенца в полиэтиленовый пакет, завязала его и спрятала в яму для стока воды. В результате новорожденная задохнулась.

Вскоре женщина почувствовала недомогание и отправилась в больницу. Медики зафиксировали у нее признаки недавних родов. Тот факт, что с женщиной рядом не было ребенка, насторожил врачей — они вызвали полицию. Правоохранители провели тщательный осмотр жилого участка женщины и обнаружили тело. В итоге в отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ «Убийство матерью малолетнего ребенка».

«Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания осужденной невменяемой не установлено. Женщина признана виновной в убийстве новорожденного ребенка. Ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно», — уточняли в чувашском СК РФ.

В конце прошлого года за аналогичное преступление осудили несовершеннолетнюю жительницу Североморска. Как установил суд, девушка убила новорожденного сына, нанеся ему черепно-мозговую травму.

Завернутый в пакет труп обнаружил прохожий во дворе жилого дома. Мать младенца искали на протяжении нескольких месяцев — правоохранители опросили порядка 300 женщин, у которых взяли образцы слюны для анализа ДНК. Кроме того, следователи опросили возможных очевидцев, жильцов дома и исследовали записи с видеокамер.

После того, как удалось установить мать ребенка, она призналась в совершении преступления. Девушка рассказала, что испугалась давления со стороны родственников и решила избавиться от малолетнего. Обвиняемой на момент суда было 17 лет, ее приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: полное признание вины и несовершеннолетний возраст в момент совершения преступления.