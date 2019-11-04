Тщеславен и самолюбив: что известно о виновнике бойни в Забайкайлье

Специалисты из Забайкалья раскрыли социально-психологическую характеристику личности 20-летнего солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который 25 октября 2019 года в воинской части поселка Горный Забайкальского края расстрелял своих сослуживцев. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на документ.

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По свидетельству психологов, призванный в июле 2019 года Шамсутдинов занимался многими видами спорта: рукопашным боем, борьбой, легкой атлетикой и был «физически развит отлично». Также молодой человек имел навыки владения стрелковым и холодным оружием, проявлял интерес к ведению вооруженной борьбы и участию в боевых действиях.

«Способен к оказанию физического воздействия на других», — отметила психологическая комиссия воинской части.

В характеристике также указано, что срочник демонстрировал повышенную конфликтность с сослуживцами, низкий уровень внушаемости и нетерпимость к подчинению. Также он неоднократно получал замечания и выговоры от командиров — молодой человек часто нарушал технику безопасности при обращении с оружием во время учебно-боевых упражнений.

Специалисты отметили, что Шамсутдинову спустя некоторое время после прибытия в часть выносили дисциплинарное взыскание — во время учений он направлял оружие на своих сослуживцев. При этом было отмечено, что срочник обладает такими качествами, как упрямство, высокая целеустремленность, амбициозность, а также тщеславие.

«Стремится занять командную должность, хочет быть сержантом. Обладает выраженными лидерскими качествами. Во взаимоотношениях с командирами способен на грубость. Болезненно реагирует на критику в свой адрес, при этом легко критикует других или нарушает их личное пространство. В общении с другими может проявляться ультимативность, невежливость, беспринципность. В воплощении собственных целей настойчив, методичен, расчетлив и последователен», — говорится в заключении комиссии.

При этом психологи заключили, что

«на фоне негативно окрашенных переживаний: гнев, печаль, обида — происходит эмоциональное «застревание», при этом свойственно долгое внутреннее удерживание таких эмоций, которые возникают на почве уязвленного самолюбия».

Ранее издание «Коммерсант» сообщало, что по типу личности медкомиссия отнесла Шамсутдинова ко второй группе нервно-психической устойчивости — это означает, что нервный срыв возможен при длительном нахождении в экстремальной ситуации.

Напомним, 20-летний солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов 25 октября в воинской части в Забайкалье застрелил восьмерых сослуживцев, в том числе двух офицеров. Как стало известно, Шамсутдинов открыл огонь по военнослужащим своей части, когда его должны были сменить с поста — семь человек погибли на месте.

Очевидцы сообщали, что Шамсутдинов добивал выживших выстрелами в головы. Еще один раненый скончался по дороге в больницу. Двое военнослужащих получили ранения, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Трое солдат спаслись — они спрятались, как только Шамсутдинов открыл огонь.

Бывший служащий воинской части 54160 рассказал региональному порталу «72.ru», что один из убитых — офицер Данил Пьянков — был известен тем, что издевался над некоторыми призывниками и доводил их до тяжелого психологического состояния.

«Я предполагаю, что это связано со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым. Во время моей службы несколько лет назад, когда мы шли в караул, он постоянно требовал, чтобы мы ему купили что-то поесть. Он постоянно всех унижал, он был [нецензурная брань], по-другому его не могу назвать», — отметил бывший срочник.

Он рассказал, как Пьянков издевался и над ним. Когда он заступил в свой первый на службе наряд, ему не давали спать четыре ночи подряд и заставляли учить устав.

Мужчина считает, что 20-летний Шамсутдинов просто не выдержал аналогичных издевательств. «Я парня вообще не виню. Я понимаю, что он просто не выдержал такого», — заключил экс-военнослужащий.

СМИ сообщили, что по итогам расследования стрельбы в воинской части министр обороны Сергей Шойгу провел закрытое совещание, на котором в грубой форме высказал недовольство подчиненных за организацию работы с личным составом.

Также министр обороны жестко раскритиковал работу командиров, говоря о том, что при надлежащем исполнении обязанностей Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.

По итогам совещания Шойгу поручил направлять на длительные задания в подразделения охраны только контрактников, а также проработать вопрос углубленного психологического обследования призывников в военкоматах.

В отношении Рамиля Шамсутдинова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК «Убийство двух и более лиц». Ему грозит пожизненное лишение свободы. После ЧП на месте работает комиссия Минобороны во главе с замминистра Андреем Картаполовым.