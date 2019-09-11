Истязал веником: уралец забил любовницу из-за масла

50-летней житель Свердловской области обвиняется в убийстве 43-летней возлюбленной — расправу, по данным регионального Следственного комитета, мужчина совершил с помощью домашнего веника. 11 сентября уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.

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Трагедия произошла 9 июня 2019 года в городе Алапаевске. По версии следствия, в тот день предполагаемый злоумышленник, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своей сожительницей. В ходе ссоры он нанес женщине множественные удары кулаками, а также рукояткой веника – от полученной черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась на месте. 50-летний мужчина не ожидал такого исхода и сам пришел в отделение полиции с повинной.

На допросе он признался в убийстве и рассказал, что послужило поводом для конфликта. Выяснилось, что утром 9 июня сожительница обвиняемого решила приготовить завтрак: она поставила на включенную электрическую плиту сковороду, налила туда растительное масло и случайно уснула.

Раскаленное масло начало дымить, что встревожило соседей по квартире 50-летнего мужчины – они начали стучать к нему в дверь. Предполагаемый злоумышленник проснулся, выключил плиту и стал отчитывать возлюбленную. Дымящее масло и послужило мотивом для расправы.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Еще одно убийство сожительницы ранее произошло в Благовещенске. Там 10 сентября суд вынес обвинительный приговор местному жителю, расправившемуся со своей возлюбленной.

Согласно материалам дела, в декабре 2018 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения после застолья с друзьями, пришел в квартиру, принадлежащую его девушке. На тот момент все домочадцы – дочь и мать потерпевшей – спали, женщина в свою очередь смотрела телевизор и распивала спиртное. Когда злоумышленник вошел в комнату, между сожителями произошел конфликт, в ходе которого хозяйка дома стала нецензурно оскорблять возлюбленного и трепать его за одежду.

Она вытолкнула сожителя из гостиной, после чего тот закрылся в ванной. Несмотря на это женщина продолжила скандалить, а, когда амурчанин вышел из ванной, бросилась на него с кулаками. В гневе мужчина взял большой нож и нанес потерпевший три удара в области сердца и печени.

При этом сам подсудимый говорил на заседании, что забыл о ноже в своей руке в тот момент и случайно нанес сожительнице удар в область живота – дальнейший события, по словам мужчины, он не помнит.

Несмотря на это злоумышленник рассказал, что, когда его возлюбленная еще была жива и держалась за раненный живот, он дал ей воды и вызвал скорую помощь, которая прибыла примерно через 20 минут и госпитализировала потерпевшую.

Позже правоохранители не обнаружили мужчину в доме — выяснилось, что в это время он находился в квартире этажом выше. При этом, по словам осужденного, он не собирался скрываться, а всего лишь отошел, чтобы позвонить начальству и предупредить, что не выйдет на работу.

Через несколько дней после происшествия женщина скончалась в областной клинической больнице. В суде злоумышленник не признал свою вину и отказался от дачи показаний – в итоге его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, мужчину обязали выплатить 1 млн рублей матери погибшей и 80 тыс. рублей ее сестре в качестве возмещения морального ущерба.

Не менее ужасающее убийство произошло в Архангельской области. Там 6 сентября 36-летнего жителя Ульяновской области приговорили к 10 годам колонии строгого режима за расправу над 49-летней возлюбленной.

По версии следствия, трагедия произошла 15 апреля в рабочем поселке Вейшкайма. В тот день между сожителями произошла ссора на почве ревности – в ходе конфликта злоумышленник стал бить потерпевшую кулаками по телу, а потом истязать ее деревянной битой.

Самый сильный удар пришелся на голову 49-летней женщины. Обвиняемый скрылся с места преступления, оставив возлюбленную умирать – спустя некоторое время она очнулась и смогла дойти до соседского дома. Там ночью следующего дня женщина скончалась от полученных травм.

Знакомый этих соседей сообщил злоумышленнику о смерти его сожительницы – 36-летний мужчина решил закопать тело возлюбленной в лесу. Однако скрыть труп он не успел – правоохранители задержали его и предъявили обвинения по статье 111 УК РФ «Нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть».