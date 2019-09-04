Погодная опасность: в Москву идут дожди

В Москве и области с вечера среды, 4 сентября, до четверга из-за дождя будет действовать «желтый» уровень погодной опасности. Об этом заявили в Гидрометцентре. «Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

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В Москве предупреждение действует с 21.00 4 сентября до 21.00 следующего дня. В Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности объявлен с 15.00 4 сентября до 18.00 5 сентября.

В среду в первой половине дня в столице ожидается солнечная, теплая погода. Температура не опустится ниже +22..+24°С. Согласно прогнозу синоптиков, к вечеру погода начнет ухудшаться — уже к середине дня в городе могут пройти кратковременные дожди. Скорость ветра составит 5-10 м/с. Атмосферное давление днем — 748 мм рт. ст.

В Московской области ухудшение погоды стоит ожидать к 15.00, грозовые облака разойдутся к вечеру следующего дня.

Синоптики уже предупреждали, что в середине недели погода в столичном регионе ухудшится. Это связано с приближением атмосферного фронта, который принесет кратковременные осадки и незначительное понижение температуры. К счастью, похолодание не затянется, и уже к концу недели в регион вернется тепло.

Ночью 5 сентября в Москве будет облачно — температура в районе +13...+15°С. Днем в четверг столбики термометров будут показывать пониженные значение +18...+20°С, также ожидаются дожди и порывы ветра до 7 м/с.

В ночь на пятницу температура понизится до +12...+14°С, а уже днем вернется к показателям начала недели и составит около +21...+23°С. Атмосферное давление незначительно повысится до 751 мм рт. ст. При этом возможны кратковременные дожди.

Облачная погода с небольшими осадками сохранится и в первый выходной, 7 сентября. Ночная и дневные температуры останутся на уровне предыдущего дня.

Наконец, воскресенье, 8 сентября, подарит москвичам немного солнца — ожидается облачность с прояснениями. Температура днем составит +19...+24°С, а атмосферное давление поднимется до 754 мм рт. ст. При этом в городе могут пройти кратковременные дожди.

Бабье лето в этом году пришло в столицу рано — 28 августа. Как сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, обычно теплая погода осенью начинается на две недели позже — 14 сентября. «Есть еще понятие «молодое бабье лето» и «классическое бабье лето», вот «молодое» — оно, согласно словарю Даля, начинается сегодня, 28 августа», — пояснил Тишковец.

Кроме того, эксперт добавил, что в этом году осень в Москве будет теплой и с дефицитом осадков. «Погода осенью будет очень хорошей, средний срез по температуре говорит о том, что она будет чуть выше нормы, с дефицитом осадков в третьей декаде сентября. Будет «золотая осень», неплохая, я бы сказал», — рассказал Тишковец.

Так, температура в сентябре будет по меньшей мере на 2–3 градуса выше климатической нормы. Октябрь же будет дождливым. После 10 ноября стоит ожидать нулевые и отрицательные значения температур. Тем не менее последний месяц осени будет довольно теплым, по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет.

Зима в столичный регион придет поздно и будет теплой и слякотной. Как отметил Тишковец, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.

«Первая и вторая декады декабря окажутся по температуре самыми теплыми, показатели будут выше нормы, и только к третьей декаде будет какой-то холод, который придаст зимнего антуража. Потом январь и февраль — тоже много осадков и достаточно высокие температуры, это говорит о том, что зима будет «скользкой», так как будут затяжные периоды оттепели, гололедные явления, ледяные дожди — то есть слякотная, скользкая теплая зима», — пояснил метеоролог.

При этом Тишковец предупредил, что в столичный регион придет «еврозима в самом худшем гриппозном состоянии». Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в свою очередь отметил, что в Москве за последние годы средние январские температуры повысились на 2 градуса. Это считается серьезным смещением температур, пояснил он. Кроме того, повышаются и летние температуры — хотя и не так стремительно, как зимние.

Глобальное потепление климата в северных широтах и средней полосе России приводит к тому, что уменьшается промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым минусовым значениям, и периодом, когда она переходит к устойчивым плюсовым значениям, заключил Вильфанд.