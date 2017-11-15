Крушение самолета в Хабаровском крае. LIVE

«Хабаровские авиалинии» — государственное предприятие, которое, в основном, специализируется на региональных перевозках в Хабаровском крае. Рейсы выполняются на регулярной и чартерной основе. В состав предприятия входят два аэропорта — Николаевск-на-Амуре и Советская Гавань. Самолеты авиакомпании выполняют рейсы в города Николаевск-на-Амуре, Охотск, Комсомольск-на-Амуре, Советская Гавань и Хабаровск, а также в ряд поселков и других населенных пунктов Хабаровского края.
Следователи начали изымать образцы топлива и техническую полетную документацию «Хабаровских авиалиний», говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.
«В настоящее время производится изъятие образцов топлива, которым был заправлен самолет L-410, технической и полетной документации в ФГУП КГУП «Хабаровские авиалинии», — уточнили в ведомстве.
Поисково-спасательные работы на месте крушения завершены, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУМЧС России по региону.
Почетный гражданин Нелькана Антонина Пахомова, которая должна была отправиться на рухнувшем самолете обратным рейсом из Нелькана в Хабаровск рассказала изданию «Хабаровский край сегодня», что к моменту крушения воздушного судна, 9 пассажиров, которые тем же бортом должны были улететь в Хабаровск, прошли регистрацию.
«Как самолет упал мы, конечно, не видели, взлетная полоса длинная, начинается в районе школьных огородов, там он и рухнул. [Очевидцы говорят], не было дополнительных взлетов и попыток сесть, как это нередко бывает», — поделилась она.
Кроме того, она добавила, что к экстремальным посадкам жители поселка уже привыкли: самолета постоянно заходят то боком, то слишком низко над постройками в районе населенного пункта.
«У нас весь поселок боится летать, знаю об этом совершенно точно. Полоса взлетная у нас разваливается, здание обветшало до последней степени, так что диспетчеры в пуховиках на работе сидят», — добавила она.
Дальневосточная транспортная прокуратура (ДВТП) проверит квалификацию пилотов, управлявших разбившимся Let L-410. «Вовлечены три транспортных прокурора — из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Николаевска-на-Амуре. В первую очередь будет проанализирована документация по обслуживанию судна, в том числе по заправке, аэропортового обслуживания, квалификации пилотов», — сообщили в ДВТП.
В пресс-службе Хабаровского края заявили, что четверг, 16 ноября, в регионе будет объявлен траур. Кроме того, известно, что Вячеслав Шпрот — губернатор края — уже распорядился оказать материальную помощь семьям погибших. Также в четверг глава края посетит Нелькан.
Тем временем, обнаружены и извлечены из-под обломков тела всех шести погибших в авиакатастрофе.
Директор местного аэропорта Александр Рычков рассказал местным СМИ о подробностях катастрофы. «Самолет заходил на посадку. Когда до земли оставалось совсем немного, он внезапно завалился на правое крыло и рухнул. При падении воздушное судно не взорвалось и не загорелось. На помощь людям сразу поспешили дежурившие пожарные и сотрудники аэропорта», — подчеркнул Рычков.
В поселок Нелькан готовится вылететь вертолет санавиации с бригадой врачей, чтобы помочь маленькой девочке, выжившей в катастрофе.
«В поселок Нелькан из Хабаровска готовится к вылету борт санавиации с бригадой специалистов. В Нелькане есть врачи хорошей квалификации, они занимаются ребенком. Хабаровские медики определят транспортабельность девочки, будет решен вопрос о ее дальнейшем лечении. Мы держим связь с Минздравом РФ», — сообщил РИА «Новости» министр здравоохранения края Кирилл Пошатаев.
В то же время он не уточнил характер травм девочки, однако, по некоторым данным, у ребенка повреждены ноги. В частности, местные СМИ говорили, что ей уже потребовались некоторые манипуляции с голеностопом.
Тем временем местное отделение гидрометцентра отчиталось о погоде в Аяно-Майском районе Хабаровского края, в котором и произошла трагедия. По словам синоптиков, в районе катастрофы «без осадков и не особо ветренно».
«В селе хорошая морозная погода. Никаких осадков нет, ветер слабый — всего лишь до 5 м/с. Дневная температура — до 25 градусов ниже нуля», — цитирует портал dvhab.ru сотрудника местного гидромета.
По факту крушения самолета в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», сообщается на сайте Следственного комитета.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпрот поручил создать горячую линию для родственников пострадавших и погибших. Кроме того, Шпрот взял расследование авиакатастрофы под личный контроль, передает ТАСС.
Let L-410 Turbolet представляет собой многоцелевой двухмоторный самолет, применяется для местного воздушного сообщения. Сконструирован чешским производителем Aircraft Industries. Дальность полета — 1,5 тыс. км. Первые модификации данного самолета были созданы еще в 1969 году. Всего было построено 1104 воздушных судна, 862 из которых были поставлены в СССР. По некоторым данным, в 2012 году в мире всего эксплуатировалось более 400 Let L-410.
Глава района Алексей Иванов назвал предварительный список погибших в результате катастрофы, пишет «КП».
Пассажиры: Лапонникова Ольга (социальный педагог, психолог, работала в школе) Лапонникова Анна (пенсионерка, приходилась свекровью Лапонниковой Ольге) Пахомова Светлана Ивановна (специалист в этнокультурном центре поселка Нелькан) Амосов Денис (поехал в Нелькан на заработки)
Пилоты: Шулаков Игорь Леонидович Зуев (имя не названо)
Также местные СМИ пишут, что выжившей девочке 4 года. Однако официального подтверждения данной информации пока нет.
По словам врачей, ребенок находится в шоковом состоянии и пока что отказывается разговаривать, а также не реагирует на слова. Кроме того, у девочки повысилось артериальное давление. Вместе с тем зрачки реагируют на свет, сердцебиение и пульс в норме.
Сотрудники Хабаровского аэропорта при этом рассказывают, что и сам рейс вылетел с задержкой из-за неблагоприятных погодных условий в регионе.
«Вылет из аэропорта был запланирован на 8.50, однако по причине непогоды рейс задержали. В итоге самолет поднялся в воздух в 9.32. Маршрут полета включал в себя Николаевск-на-Амуре, но в итоге, в какой-то момент, экипажем было принято решение отправиться напрямую в Нелькан. В 13.29 мы получили сообщение о катастрофе», — сообщила местным СМИ Марина Кравченко, начальник пресс-службы ОАО «Хабаровский аэропорт».
Разница с Москвой составляет минус 7 часов.
Постепенно становятся известны некоторые подробности инцидента. В частности, пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю сообщила, что Let L-410 потерпел крушение при второй попытке зайти на посадку.
Расследованием причин крушения займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК).
Тем временем, специальная комиссия территориального управления Ространснадзора по Дальневосточному федеральному округу проведет проверку в отношении «Хабаровских авиалиний», которым принадлежал разбившийся в Хабаровском крае самолет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.
Комиссия проверит перевозчика на соответствие требований безопасности полетов, уточнили в ведомстве.
Ребенок, выживший при крушении Let L-410, доставлен в Центральную районную больницу Нелькана. Он находится в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
В то же время Дальневосточное следственное управление на транспорте СК подтверждает гибель трех пассажиров и двух членов экипажа. Судьба еще одного пассажира до сих пор под вопросом. СК рассматривает три версии ЧП — плохие погодные условия (Гидромет считает иначе), ошибка пилотирования или технические неисправности самого воздушного судна.
В Гидрометцентре отчитались, что погода над Нельканом в момент посадки была благоприятной. «Снега не было, ветер 3-4 м/с, тумана не было, видимость хорошая», — сообщили в ведомстве (цитата по РИА «Новости»).
В региональном отделении МЧС сообщили, что разбившийся самолет уже обнаружен, возгорания воздушного судна не произошло.
К месту крушения уже направлены кареты скорой помощи и пожарные. Руководитель села Нелькан также прибыл к месту катастрофы. По словам источника РИА «Новости» в администрации поселка, в населенном пункте есть больницы, которые готовы в случае необходимости оказать помощь пострадавшим.
Очевидцы рассказали, что авария произошла при заходе на посадку в Нелькане. По их словам, самолет начал заваливаться на бок.
Неподалеку от населенного пункта Нелькан Хабаровского края после жесткой посадки разбился самолет Let L-410, на борту которого находились семь человек, из них — два члена экипажа, сообщают экстренные службы региона. Самолет принадлежал «Хабаровским авиалиниям» и выполнял рейс по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан. По предварительным данным, погибли шесть человек, выжить удалось ребенку.
«Газета.Ru» следит за ходом поисково-спасательных работ.