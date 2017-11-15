Курсы валют$ 60.34 (+0.123) 71.22 (+0.222)
Пенсионный советник
title=''
О чем говорили Путин и Эрдоган
title=''
Как убивают российский спорт

Подпишитесь на оповещения от Газета.Ru

Крушение самолета в Хабаровском крае. LIVE

В Хабаровском крае разбился самолет

Самолет L-410 Wikimedia Commons
Самолет L-410

В Хабаровском крае разбился самолет Let L-410. Катастрофа произошла неподалеку от населенного пункта Нелькан. Самолет совершил жесткую посадку, по предварительным данным, погибли шесть человек. «Газета.Ru» следит за поисково-спасательными работами в зоне крушения.

Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
10:15

«Хабаровские авиалинии» — государственное предприятие, которое, в основном, специализируется на региональных перевозках в Хабаровском крае. Рейсы выполняются на регулярной и чартерной основе. В состав предприятия входят два аэропорта — Николаевск-на-Амуре и Советская Гавань. Самолеты авиакомпании выполняют рейсы в города Николаевск-на-Амуре, Охотск, Комсомольск-на-Амуре, Советская Гавань и Хабаровск, а также в ряд поселков и других населенных пунктов Хабаровского края.

10:13

Следователи начали изымать образцы топлива и техническую полетную документацию «Хабаровских авиалиний», говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

«В настоящее время производится изъятие образцов топлива, которым был заправлен самолет L-410, технической и полетной документации в ФГУП КГУП «Хабаровские авиалинии», — уточнили в ведомстве.

10:07

Поисково-спасательные работы на месте крушения завершены, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУМЧС России по региону.

10:05

Почетный гражданин Нелькана Антонина Пахомова, которая должна была отправиться на рухнувшем самолете обратным рейсом из Нелькана в Хабаровск рассказала изданию «Хабаровский край сегодня», что к моменту крушения воздушного судна, 9 пассажиров, которые тем же бортом должны были улететь в Хабаровск, прошли регистрацию.

«Как самолет упал мы, конечно, не видели, взлетная полоса длинная, начинается в районе школьных огородов, там он и рухнул. [Очевидцы говорят], не было дополнительных взлетов и попыток сесть, как это нередко бывает», — поделилась она.

Кроме того, она добавила, что к экстремальным посадкам жители поселка уже привыкли: самолета постоянно заходят то боком, то слишком низко над постройками в районе населенного пункта.

«У нас весь поселок боится летать, знаю об этом совершенно точно. Полоса взлетная у нас разваливается, здание обветшало до последней степени, так что диспетчеры в пуховиках на работе сидят», — добавила она.

09:59

Дальневосточная транспортная прокуратура (ДВТП) проверит квалификацию пилотов, управлявших разбившимся Let L-410. «Вовлечены три транспортных прокурора — из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Николаевска-на-Амуре. В первую очередь будет проанализирована документация по обслуживанию судна, в том числе по заправке, аэропортового обслуживания, квалификации пилотов», — сообщили в ДВТП.

09:55

В пресс-службе Хабаровского края заявили, что четверг, 16 ноября, в регионе будет объявлен траур. Кроме того, известно, что Вячеслав Шпрот — губернатор края — уже распорядился оказать материальную помощь семьям погибших. Также в четверг глава края посетит Нелькан.

09:52

Тем временем, обнаружены и извлечены из-под обломков тела всех шести погибших в авиакатастрофе.

09:50

Директор местного аэропорта Александр Рычков рассказал местным СМИ о подробностях катастрофы. «Самолет заходил на посадку. Когда до земли оставалось совсем немного, он внезапно завалился на правое крыло и рухнул. При падении воздушное судно не взорвалось и не загорелось. На помощь людям сразу поспешили дежурившие пожарные и сотрудники аэропорта», — подчеркнул Рычков.

09:44

В поселок Нелькан готовится вылететь вертолет санавиации с бригадой врачей, чтобы помочь маленькой девочке, выжившей в катастрофе.

«В поселок Нелькан из Хабаровска готовится к вылету борт санавиации с бригадой специалистов. В Нелькане есть врачи хорошей квалификации, они занимаются ребенком. Хабаровские медики определят транспортабельность девочки, будет решен вопрос о ее дальнейшем лечении. Мы держим связь с Минздравом РФ», — сообщил РИА «Новости» министр здравоохранения края Кирилл Пошатаев.

В то же время он не уточнил характер травм девочки, однако, по некоторым данным, у ребенка повреждены ноги. В частности, местные СМИ говорили, что ей уже потребовались некоторые манипуляции с голеностопом.

09:30

Тем временем местное отделение гидрометцентра отчиталось о погоде в Аяно-Майском районе Хабаровского края, в котором и произошла трагедия. По словам синоптиков, в районе катастрофы «без осадков и не особо ветренно».

«В селе хорошая морозная погода. Никаких осадков нет, ветер слабый — всего лишь до 5 м/с. Дневная температура — до 25 градусов ниже нуля», — цитирует портал dvhab.ru сотрудника местного гидромета.

09:27

По факту крушения самолета в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», сообщается на сайте Следственного комитета.

09:18

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпрот поручил создать горячую линию для родственников пострадавших и погибших. Кроме того, Шпрот взял расследование авиакатастрофы под личный контроль, передает ТАСС.

09:16

Let L-410 Turbolet представляет собой многоцелевой двухмоторный самолет, применяется для местного воздушного сообщения. Сконструирован чешским производителем Aircraft Industries. Дальность полета — 1,5 тыс. км. Первые модификации данного самолета были созданы еще в 1969 году. Всего было построено 1104 воздушных судна, 862 из которых были поставлены в СССР. По некоторым данным, в 2012 году в мире всего эксплуатировалось более 400 Let L-410.

09:10

Глава района Алексей Иванов назвал предварительный список погибших в результате катастрофы, пишет «КП».

Пассажиры: Лапонникова Ольга (социальный педагог, психолог, работала в школе) Лапонникова Анна (пенсионерка, приходилась свекровью Лапонниковой Ольге) Пахомова Светлана Ивановна (специалист в этнокультурном центре поселка Нелькан) Амосов Денис (поехал в Нелькан на заработки)

Пилоты: Шулаков Игорь Леонидович Зуев (имя не названо)

08:57

Также местные СМИ пишут, что выжившей девочке 4 года. Однако официального подтверждения данной информации пока нет.

По словам врачей, ребенок находится в шоковом состоянии и пока что отказывается разговаривать, а также не реагирует на слова. Кроме того, у девочки повысилось артериальное давление. Вместе с тем зрачки реагируют на свет, сердцебиение и пульс в норме.

08:55

Сотрудники Хабаровского аэропорта при этом рассказывают, что и сам рейс вылетел с задержкой из-за неблагоприятных погодных условий в регионе.

«Вылет из аэропорта был запланирован на 8.50, однако по причине непогоды рейс задержали. В итоге самолет поднялся в воздух в 9.32. Маршрут полета включал в себя Николаевск-на-Амуре, но в итоге, в какой-то момент, экипажем было принято решение отправиться напрямую в Нелькан. В 13.29 мы получили сообщение о катастрофе», — сообщила местным СМИ Марина Кравченко, начальник пресс-службы ОАО «Хабаровский аэропорт».

Разница с Москвой составляет минус 7 часов.

08:50

Постепенно становятся известны некоторые подробности инцидента. В частности, пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю сообщила, что Let L-410 потерпел крушение при второй попытке зайти на посадку.

08:49

Расследованием причин крушения займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

08:48

Тем временем, специальная комиссия территориального управления Ространснадзора по Дальневосточному федеральному округу проведет проверку в отношении «Хабаровских авиалиний», которым принадлежал разбившийся в Хабаровском крае самолет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

Комиссия проверит перевозчика на соответствие требований безопасности полетов, уточнили в ведомстве.

08:44

Ребенок, выживший при крушении Let L-410, доставлен в Центральную районную больницу Нелькана. Он находится в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

08:41

В то же время Дальневосточное следственное управление на транспорте СК подтверждает гибель трех пассажиров и двух членов экипажа. Судьба еще одного пассажира до сих пор под вопросом. СК рассматривает три версии ЧП — плохие погодные условия (Гидромет считает иначе), ошибка пилотирования или технические неисправности самого воздушного судна.

08:36

В Гидрометцентре отчитались, что погода над Нельканом в момент посадки была благоприятной. «Снега не было, ветер 3-4 м/с, тумана не было, видимость хорошая», — сообщили в ведомстве (цитата по РИА «Новости»).

08:35

В региональном отделении МЧС сообщили, что разбившийся самолет уже обнаружен, возгорания воздушного судна не произошло.

К месту крушения уже направлены кареты скорой помощи и пожарные. Руководитель села Нелькан также прибыл к месту катастрофы. По словам источника РИА «Новости» в администрации поселка, в населенном пункте есть больницы, которые готовы в случае необходимости оказать помощь пострадавшим.

08:32

Очевидцы рассказали, что авария произошла при заходе на посадку в Нелькане. По их словам, самолет начал заваливаться на бок.

08:30

Неподалеку от населенного пункта Нелькан Хабаровского края после жесткой посадки разбился самолет Let L-410, на борту которого находились семь человек, из них — два члена экипажа, сообщают экстренные службы региона. Самолет принадлежал «Хабаровским авиалиниям» и выполнял рейс по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан. По предварительным данным, погибли шесть человек, выжить удалось ребенку.

«Газета.Ru» следит за ходом поисково-спасательных работ.