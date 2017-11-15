Крушение самолета в Хабаровском крае. LIVE

Почетный гражданин Нелькана Антонина Пахомова, которая должна была отправиться на рухнувшем самолете обратным рейсом из Нелькана в Хабаровск рассказала изданию «Хабаровский край сегодня», что к моменту крушения воздушного судна, 9 пассажиров, которые тем же бортом должны были улететь в Хабаровск, прошли регистрацию.

«Как самолет упал мы, конечно, не видели, взлетная полоса длинная, начинается в районе школьных огородов, там он и рухнул. [Очевидцы говорят], не было дополнительных взлетов и попыток сесть, как это нередко бывает», — поделилась она.

Кроме того, она добавила, что к экстремальным посадкам жители поселка уже привыкли: самолета постоянно заходят то боком, то слишком низко над постройками в районе населенного пункта.

«У нас весь поселок боится летать, знаю об этом совершенно точно. Полоса взлетная у нас разваливается, здание обветшало до последней степени, так что диспетчеры в пуховиках на работе сидят», — добавила она.