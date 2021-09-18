Открыта новая функция дофамина в мозге

Ученые из Университета Вандербильта в США выяснили, что гормон дофамин, также известный как «гормон удовольствия», реагирует и на стресс. Об этом сообщает Current Biology.

По данным исследователей, мозг ошибочно может распознать стресс как ощущение предвкушения от получения результата. С помощью эксперимента на мышах ученые доказали, что выбросы дофамина нельзя объяснить только участием в системе вознаграждения. Гормон, в частности, может вырабатываться в связи с новизной ситуации.

Это открытие должно помочь пересмотреть механизм работы наркотиков, которые обычно повышают уровень дофамина в мозге, подчеркнули ученые.

Ранее в Австралии биохимики обнаружили влияние амилоидного белка, вырабатываемого печенью, на нейродегенерацию и развитие болезни Альцгеймера. Опыты проводились на мышах. Результаты научной работы опубликованы в журнале PLoS Biology.

Глава исследования заключил, что, хотя необходима дальнейшая работа, открытие показывает, что обилие токсичных белковых отложений в крови потенциально может быть устранено с помощью низкожировой диеты.